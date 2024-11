Quifinanza.it - Israele, perché Netanyahu ora vuole la tregua con Hezbollah in Libano e cosa c’è dietro

Lo avevamo detto e ripetuto:avrebbe fatto passi avanti verso lasu almeno un fronte aperto in Medio Oriente per tirare il fiato, ma nel frattempo avrebbe martellato di bombe i suoi nemici confinanti. Mentre i raid dello Stato ebraico hanno preso di mira centinaia di bersagli dinel giro di pochissime ore, Benjaminha prima annunciato e poi firmato il cessate il fuoco in.La vera domanda è:proprio ora? Giocando sul fatto che nessuno avrebbe potuto andare contro anche questa iniziativa, il premier israeliano ha in realtà aggiunto un ulteriore fattore di instabilità alla regione. Hamas eora dovranno tenere fede alla propaganda secondo cui sono loro gli unici a volere davvero la pace. Nel mirino di Tel Aviv restano però ben visibili, e la mano rimane salda sul grilletto.