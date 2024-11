Anteprima24.it - “Irpini per l’Irpinia”: una nuova Associazione per il territorio

Tempo di lettura: < 1 minutoIl 23 novembre, data storica per l’a legata al terremoto del 1980, è stata ufficialmente costituita l’per l’a”. L’iniziativa pone l’obiettivo di valorizzare ilirpino, promuovendo il networking tra persone e associazioni, e sfruttando l’esperienza e la competenza di chi vive al di fuori della regione. Nel ruolo di presidente onorario, Franco Gaetano Scoca, docente di diritto amministrativo.Alla guida dell’è stata nominata Egle Bianco, di formazione giurista e manager del Gruppo FS Italiane. L’si propone non solo di portare avanti progetti concreti per lo sviluppo del, ma anche di creare una rete di contatti tranel mondo, favorendo collaborazioni e sinergie.“Il nostro obiettivo è creare una sinergia tra chi vive qui e chi, pur essendo lontano, ha a cuore il nostro,” dichiara Egle Bianco “vorremmo poter trasformare le sfide in opportunità, attraverso una rete di competenze e passione”.