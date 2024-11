Gaeta.it - Il salvataggio in metro: un cane scappa e ferma il servizio di Roma A

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un curioso episodio si è verificato domenica 25 novembre, quando un setter irlandese di nome Rover ha causato l’interruzione deldellapolitana di. Un evento insolito che ha messo in allerta sia i passeggeri che il personale di Atac, creando una situazione particolare ma con un lieto fine. La storia di Rover dimostra quanto sia importante la vigilanza e la prontezza d’azione in situazioni di emergenza.L’episodio inpolitanaDomenica scorsa, lapolitana A diha subito un’interruzione non per motivi tecnici, ma a causa della presenza in galleria di un. Il protagonista di questo insolito evento è Rover, un setter irlandese che si è allontanato dalla sua padrona durante una passeggiata a Villa Borghese. In un momento di distrazione, l’animale ha deciso di cercare autonomamente la strada di casa, inconsapevole del pericolo che stava correndo.