Ilgiorno.it - Humanitas verso il futuro: l’intelligenza artificiale per il bisturi dei medici

Leggi su Ilgiorno.it

Pieve Emanuele (Milano) – Unnel segno delUniversity ha inaugurato l’anno accademico con una grande novità: il corso di laurea magistrale in Data Analytics and Artificial Intelligence in Health Sciences, con l’Università Bocconi. Con 50 posti a disposizione, il programma formerà professionisti capaci “di guidare l’evoluzione digitale in campo medico-sanitario e farmaceutico, unendo una comprensione profonda del mondo della salute a competenze di tecnologia digitale, privacy ed etica dei dati”, spiega l’ateneo. Quello inaugurato ieri è l’undicesimo anno accademico per l’ateneo che per il 2025 sfornerà i primi dottori del corso di laurea in lingua inglese Medtec School, progettato in collaborazione con il Politecnico di Milano con l’obiettivo di integrare e potenziare le competenze tipiche del medico chirurgo con quelle di base e applicate dell’Ingegneria Biomedica.