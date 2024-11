Ilfattoquotidiano.it - “Ho pagato 50 euro per un regalo a un collega, volevo rifiutarmi ma il capo ha detto che è obbligatorio e mi ha fatto sentire in colpa”: lo sfogo di un dipendente

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

È giusto che unvenga obbligato a pagare una quota deld’addio per unche sta lasciando l’azienda? È questa la domanda a cui il TikToker Ben Askins ha risposto in un video, tornato virale dopo un articolo del Daily Mail, in cui spiega il suo punto di vista sulla situazione di un lavoratore britannico che gli ha chiesto aiuto.La preoccupazione delsi basa sulle pressioni ricevute da un manager della sua azienda, che gli ha chiesto più volte di saldare la sua quota da 50 dollari (circa 47), cifra ritenuta troppo alta dall’uomo rimasto anonimo: “Ciao, ho notato che non hai ancora contribuito aldi addio per Josh. Puoi inviarmi i soldi oggi? Vorrei fare l’acquisto entro la fine della giornata”, gli ha scritto il dirigente. La risposta delnon si è fatta attendere: “Posso chiedere perché è così costoso? I soldi scarseggiano un po’ in questo periodo e mi sembra eccessivo chiedermi di mettere così tanto”.