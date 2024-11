Lapresse.it - Genova, consigliera comunale racconta in Aula: “Io violentata a 12 anni”

Confessione shock durante il Consigliodidi martedì dellaFrancesca Ghio. “Avevo 12vivevo nel cuore dellabene, avevo 12quando sono statafisicamente e psicologicamente tra le mura di casa mia“. “Un dirigente genovese, il vostro bravo ragazzo” dice ancora inConsiliare, “lui mi diceva di stare zitta e non dire niente a nessuno”. Laleggeva un foglio, tanto che inizialmente sembrava che stesse riportando la testimonianza di altri. Ghio definisce quanto accaduto “l’emblema del patriarcato”: “Nessuno mi ha mai chiesto perché ero diventata introversa all’improvviso” perché “questa società non ha tempo e non ha spazio per curarsi delle persone”.“Mi guardo indietro oggi e a distanza di decenni nulla è cambiato, gli uomini continuano a violentare nel silenzio complice della società”, ha detto Ghio, accusando poi le istituzioni: “Abbiamo un problema, abbiamo le soluzioni, dovremmo solo scegliere di applicarle”.