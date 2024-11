Linkiesta.it - Franciacorta in tour

Leggi su Linkiesta.it

La ricerca dell’innovazione sia in vigna che in cantina, l’attenzione alla biodiversità e l’adozione di pratiche sostenibili hanno premiatocon il titolo di “Wine Region of the Year 2024” ai Wine Star Awards di Wine Enthusiast, importante rivista di settore americana. Un prestigioso traguardo che ha segnato l’inizio di una stagione ricca di appuntamenti, tra degustazioni, masterclass e partnership esclusive che stanno rafforzando la presenza della denominazione sui mercati globali, dal Giappone agli Stati Uniti.Il fitto calendario di eventi ha preso il via il 28 ottobre con ilDay al Trunk Hotel di Tokyo, dove le trentatré cantine partecipanti si sono raccontate a sommelier, ristoratori, professionisti del settore e appassionati, che hanno potuto scoprire le diverse espressioni del metodo classico bresciano, apprezzandone la versatilità.