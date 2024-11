Cityrumors.it - Femminicidio di Giulia Cecchettin, in aula gli avvocati di Turetta: la loro strategia per evitare l’ergastolo

Giovanni Caruso difende Filippo, reo confesso dell’omicidio di. “Non è in grado”: lacontroNel corso di lunedì 25 novembre, per Filippol’accusa ha chiesto la pena delcontestandogli la premeditazione certa, in relazione all’omicidio dell’ex fidanzata. Oggi, in, la difesa del reo confesso tenta il tutto per tutto per evitargli il carcere a vita: qual è ladi Giovanni Caruso, il legale di.Ladella difesa di: così provano ad(cityrumors.it / ansafoto)“Oggi ho un compito non facile: assistere, difendere un imputato reo confesso di un omicidio efferato, gravissimo e altri reati satellite” apre così Giovanni Caruso, l’avvocato di Filippochiamato davanti alla Corte d’Assise di Venezia per sostenere la sua arringa difensiva.