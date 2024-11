Sport.quotidiano.net - Eccellenza - I migliori del dodicesimo turno. Canali tiene in linea la Lastrigiana

Leggi su Sport.quotidiano.net

La 12ª giornata ha messo in luce le qualità della Castiglionese che vincendo sul campo della Colligiana, ha irrobustito il posto di leader del campionato portando a tre i punti di vantaggio sulla rivale Affrico, quest’ultima pur giocando bene non riesce mai a chiudere la partita al momento debito. Nell’Affrico si sono distinti: Benvenuti (difensore destro) e Bertelli (centrocampista). L’altra squadra, il Signa che ci ha sempre creduto, con l’ottimo lavoro di Dallai a centrocampo e l’inserimento della punta Petronelli (che risponde sempre presente) nei minuti di recupero, ha trovato il pareggio beffando l’Affrico nell’unico svarione. Anche lo Scandicci ha perso un po’ di smalto: la squadra di Ventrice contro laè andata in bianco. Ottimo il difensore Sabatini e il baby portiere Marco Di Cicco (2005) al suo debutto stagionale.