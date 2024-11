Ilfattoquotidiano.it - E’ quasi dicembre ma non c’è traccia di neve nel villaggio di Babbo Natale in Lapponia: “Un problema per le renne”

Cielo grigio e forti piogge, ma niente: è questo il triste scenario in cui si presenta la casa di, nellafinalndese, quando manca poco meno di un mese all’inizio dei festeggiamenti natalizi. La leggendaria casa in cui ‘Santa Klaus’ riceve le letterine dei bambini di tutto il mondo, infatti, starebbe subendo gli effetti della crisi climatica: non c’è labianca a contornare le luminarie natalizie che avvolgono la ‘vera casa’ di. È dagli anni Ottanta, infatti, che a Rovaniemi, un piccolooltre il Circolo polare artico, arrivano decine di migliaia di visitatori attratti dall’affascinante clima natalizio della città. Ma quest’anno pare debbano ricredersi: “Mi aspettavo che ci fosse molta più. Voglio dire, si respira l’atmosfera natalizia.