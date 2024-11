Napolipiu.com - “Conte mi convinse così”: Oriali svela il retroscena Napoli e fa una confessione sullo scudetto

Il direttore dello staff tecnico azzurro ha parlato a Radio CRC del progetto di ricostruzione e del rapporto con l’allenatore. Leleapre il libro dei ricordi. Intervenuto ai microfoni di Radio CRC, il direttore dello staff tecnico delhato diversisulla scelta di seguire Antonionell’avventura azzurra.“È un’indicazione avuta dal presidente, l’idea iniziale di ciò che è rimasto dall’ultima stagione”, ha spiegato. “Ancora oggi non si capisce come mai una squadra che vince il campionato arriva a 40 punti dalla testa l’anno dopo. L’idea era di ripartire, scegliendo il mister che in fatto di ricostruzioni è il numero uno”.Sulla scelta die la chiamata decisiva: “Mi chiamò e mi disse che era una situazione dove c’era molto da fare, un progetto a medio-lungo termine per riportare ildove gli compete.