Inter-news.it - Condò: «Merito ad Inzaghi per la crescita di Calhanoglu»

Leggi su Inter-news.it

Paoloha parlato nel pre-partita di Inter-Lipsia, sfida valida per la quinta giornata di Champions League: un focus sul ruolo di Simonenelladi Hakan.LE DICHIARAZIONI – Paolosi è così espresso a Sky Sport prima della sfida tra l’Inter di Simonee il Lipsia di Marco Rose: «C’è un’Inter cone un’Inter senza. La suaè soprattutto undi. Quando un allenatore vede in un giocatore la potenzialità di fare bene in un ruolo, gli va dato un plauso. Poi sicuramente c’è anche la bravura del calciatore nel trovare il modo per affermarsi in quel ruolo, ma un grandeè sicuramente del tecnico».Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (: «adper ladi»)© Inter-News.