Aveva oltre un etto di coca. Pontani resta in carcere

Anche il possesso di 119 grammi diina è contestato a Mauro, il 63enne ascolano arto lo scorso 22 novembre dagli agenti della Questura di Ascoli nelle campagne di Cartofaro dove un poliziotto ha sparato un colpo di pistola ferendolo. Assistito dall’avvocato Felice Franchi, ieri mattina l’uomo ha preso parte all’udienza di convalida dell’arresto; lo ha fatto in videoconferenza daldi Marino dove sabato è stato trasferito dopo due notti trascorse all’ospedale Mazzoni dove è stato curato per la ferita non grave ad una gamba (7 giorni di prognosi), raggiunta dal proiettile sparato dall’agente della Questura. Il giudice Annalisa Giusti ha convalidato l’arresto e confermato la detenzione inperche si è avvalso della facoltà di non rispondere. All’uomo sono contestate le accuse di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate e detenzione di sostanze stupefacenti.