Leggioggi.it - Assegno di inclusione ADI, nel 2025 pagato solo per 11 mesi. Ecco perché

Brutte notizie per i beneficiari dell’diADI, che dalsi vedranno accreditare11 rate di sussidio, anziché 12. I motivi sono inquadrati nella norma che ha introdotto l’e i successivi rinnovi. La misura, nata con decreto 48/2023, per sostituire il reddito di cittadinanza, vedrà un’erogazione annuale limitata quindi a 11 mensilità, con un mese di sospensione obbligatoria. Variazione prevista proprio da quel decreto.i motivi e come funziona l’erogazione dell’ADI. Indicel’diADI nelper 11Le differenze di erogazione tra ADI e RDC Come funziona il mese di pausa ADITabella rinnovodiADII requisiti per l’ADIl’diADI nelper 11La sospensione di un mese tra le erogazioni successive dell’diè stata introdotta per stabilire una distinzione chiara tra i cicli di pagamento.