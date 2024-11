Ilrestodelcarlino.it - "Tremila euro spesi per un corso sull’autodifesa"

di soldi pubblici per undi sei ore, presenterò un’interrogazione in Consiglio comunale". Sabrina De Padova (nella foto), consigliera comunale del gruppo misto in Comune a Macerata, attacca l’amministrazione: "Il professionista designato, la cui associazione, Mastery, ha sede legale in Piemonte, è molto sponsorizzato e in tutta la regione Marche ha tenuto per diversi anni questi corsi, organizzandone anche per i vigili urbani di Macerata, per formarli sulla gestione delle situazioni di emergenza; nel 2014 è stato sostenuto un costo di 6mila". "Va data una risposta a tutti gli istruttori di difesa personale di Macerata che mi hanno chiesto come mai non sono stati considerati – tuona la consigliera –, durante il Consiglio delle donne, come risulta sia dal verbale che dalla registrazione dell’incontro agli atti del Comune, più volte è stato ribadito di confrontare i preventivi ed evitare di pesare sulle tasche dei cittadini.