Lanazione.it - Premiato il Bar Delizie di Alessia . Tra i top per il ’Gambero Rosso’

Anche quest’anno il bardidiRossi in via Nazario Sauro ha ricevuto due tazzine e due chicchi di caffè dalla rivista del ‘Gamberodei bar d’Italia. È il terzo anno consecutivo che il bar pasticceria riceve questo riconoscimento. Secondo la prestigiosa rivista "la pasticceria è il punto di forza di questo locale accogliente e ben tenuto, dotato di un grazioso dehors sul retro e si spazi interni con pareti in pietra a vista". "Non passa inosservato il banco, con il suo invitante assortimento di biscotteria – prosegue la recensione –, dolci e lievitati per la colazione. Al mattino si sceglie tra croissant, anche cubici, bomboloni, cornetti e brioche in farciture stagionali, tra cui danesi, treccine con crema e frutta fresca e nodi con crema e amarene (molto buoni.