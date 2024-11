Linkiesta.it - Perché a casa cucinano le donne e nei ristoranti gli uomini?

Leggi su Linkiesta.it

Oggi è una giornata di celebrazione, e forse non dovremmo – proprio oggi – dire cosa non va nell’universo femminile.Ma se vogliamo finalmente rompere questo soffitto di cristallo che in questo settore come in qualunque altro ci opprime e ci impedisce di avere la stessa dignità degli, forse, dobbiamo iniziare da una lucida analisi dei nostri comportamenti.E se è vero che il Rapporto ristorazione curato da Fipe-Confcommercio riguardante il 2023 ci dice che le attività a titolarità femminile sono 110.806, il 28,2 per cento del totale, e se il dato aumenta ma con un incremento risibile, e se è vero che su un totale di 385 cuochi solo 3chef hanno ricevuto la Stella, nonostante l’Italia sia il Paese con il maggior numero dichef stellate al mondo, è altrettanto vero che al comando delle cucine e – in generale – nell’immaginario collettivo sostenuto dalla realtà, lecheffe sono un numero risibile rispetto al loro equivalente maschile.