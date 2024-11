Gaeta.it - Nuove misure governative per valorizzare il settore marino e affrontare le emergenze climatiche

Facebook WhatsAppTwitter Un disegno di legge dedicato alla valorizzazione delle risorse marine è stato recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri italiano, diretto dal Ministro Nello Musumeci. Questo provvedimento rappresenta un passo importante verso la riforma di uneconomico fondamentale per il Paese, con l’obiettivo di semplificare le procedure amministrative e modernizzare il Codice della Navigazione, che ha superato gli ottanta anni. Musumeci ha evidenziato l’importanza delle risorse marine, sottolineando che coinvolgono circa 250mila imprese e un milione di lavoratori, generando un valore di 65 miliardi di euro, con un impatto notevole in particolare nelle regioni meridionali.Lefocalizzate sulla pescaIl disegno di legge comprenderà anchespecifiche per supportare ildella pesca, che rientra sotto la responsabilità del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.