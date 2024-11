Tvzap.it - Nave da crociera naufragata in mare, decine di turisti dispersi

Questa mattina presto, unadanel Mar Rosso in Egitto. A bordo dellac’eranodi varie nazionalità, oltre a 14 dipendenti del personale. In totale 45 sono rimaste vittime, di cui 31 sono i. Dalle ricerche fatte in rete, l’imbarcazione era disponibile in affitto, per gli appassionati di immersione.Leggi anche: Aereo si schianta contro un palazzo vicino all’aeroportoLeggi anche: Natale 2024, la pessima notizia per chi mangia il panettonedainLadaSea Story ènel Mar Rosso al largo delle coste di Marsa Alam, in Egitto. Questa mattina il Governatorato del Mar Rosso ha ricevuto la segnalazione sulla scomparsa del naviglio durante un’immersione. Il Maggiore Generale Amr Hanafi, Governatore del Mar Rosso i Egitto, ha immediatamente sollevato lo stato di prontezza e si è coordinato con le autorità competenti per far fronte all’incidente.