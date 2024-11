Librino aveva in casa droga e pistola a salve arrestato spacciatore 17enne

Leggi su Dayitalianews.com

La Polizia di Stato haun giovane di 17 anni per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.Nei giorni scorsi, gli agenti della Squadra Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania sono intervenuti in un’abitazione, nel quartiere, dove era stata segnalata una lite in famiglia, tramite il numero unico d’emergenza 112.Appena giunti sul posto, gli agenti hanno notato che un ragazzo si era affacciato al balcone die, alla vista dell’autovettura di servizio,lanciato due buste di colore azzurro, sperando di non essere scoperto. Tuttavia, la mossa del giovane non è sfuggita all’occhio attento dei poliziotti, che hanno recuperato le buste, trovando al loro interno un cospicuo quantitativo di sostanza stupefacente del tipo marijuana, in parte già suddivisa in dosi pronte per la vendita, per un peso complessivo di quasi 800 grammi, e del tipo hashish del peso complessivo di quasi 170 grammiAvendo il fondato sospetto che il giovane potesse nascondere altraall’interno della propria abitazione, i poliziotti hanno quindi proceduto alla perquisizione dell’appartamento.