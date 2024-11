.com - Kendrick Lamar: GNX, l’album che consacra il Re del rap moderno

GNX:ha pubblicato il nuovo album senza alcun preavviso. Ecco la nostra recensione. Indice– GNX: recensione– L’anno dellazioneGNX – Un’Esperienza Musicale PoliedricaLe Tracce Principali di GNXTra Banger e Momenti IntimiGNX diè un Capolavoro Poliedrico– GNX: recensioneIl 2024 sarà ricordato come un anno epocale per il rap, ene è indiscutibilmente il protagonista. Dopo aver dominato la scena con il diss track “Not Like Us”, che ha messo fine a una delle più grandi faide del rap dai tempi di Nas e Jay-Z, il rapper di Compton ha sorpreso tutti con l’uscita improvvisa del suo sesto album in studio, GNX. Il nome viene dalla Buick che si vede in copertina, è del 1987, l’anno di nascita di