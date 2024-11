Sport.quotidiano.net - Juve, serve il vero Vlahovic, ma è ancora in dubbio per Birmingham

Torino, 25 novembre 2024 – Laha bisogno di Dusan, e viceversa. I bianconeri non possono giocare senza centravanti, si è visto bene a Milano contro il Milan, e senza Arek Milik si è aperto un vuoto pneumatico al centro dell’attacco, perché va bene che a volte l’attaccante è lo spazio, ma a un certo punto una presenza, un centravanti che la sbatta dentro,. Tuttavia, al di là del recente problema muscolare, il rapporto tecnico tra Motta eva ricalibrato, riscoperto, rilanciato. Il tecnico ha bisogno di una prima punta che partecipi, funga anche da regista offensivo e sia il primo dei difensori, dall’altro lato, Dusan vorrebbe essere il terminale principale meno sfiancato dal lavoro in fase di non possesso, come poi ha lasciato intendere con le sue parole in nazionale.