Ilnapolista.it - Inzaghi: «Sugli arbitri il mio pensiero l’ho espresso, bisogna cercare di aiutarli. Non lo dico come frase fatta»

Leggi su Ilnapolista.it

Simone, allenatore dell’Inter, prepara già la partita di Champions contro il Lipsia in programma per domani sera alle ore 21 a San Siro. Oggi pomeriggio la conferenza stampa prima della partita. Le parole diriproposte da Tmw.: «Abbiamo fatto una preparazione tenendo conto del Mondiale per Club»«Noi lavoriamo per dare soddisfazione ai nostri tifosi, alla nostra società e per vincere trofei. Dobbiamo continuare così, nelle ultime undici gare ne abbiamo vinte nove e pareggiate due. Nonostante ciò, siamo insieme a tutte le altre. Sarà un lungo viaggio, quest’anno ancora di più: le rivali si sono rinforzate, hanno speso tanto sul mercato el’Inter vorranno arrivare il più in alto è possibile».questa squadra può ancora alzare l’asticella?«sempre lavorare di più, questo momento positivo è il migliore per spingere e migliorare ancora di più.