Il cda Rai si spacca Natale attacca Marano | Politicizza i temi non aiuta il confronto

A meno di due mesi dalla nomina del nuovo cda Rai, Robertoha alzato i toni ed è andato all’attacco di un altro consigliere. Si tratta del leghista Antonio, accusato dal collega di Alleanza Verdi Sinistra di «re i» e di nonre «il»., in una nota, ha affermato: «Parte male il dibattito pubblico suiin discussione nel nuovo cda Rai, nel metodo e nel merito».Il cda Rai (Imagoeconomica).contesta «metodo e merito»Il riferimento al leghista è arrivato immediatamente dopo: «Nel metodo perché il consigliere anziano Antonio, facente funzioni di presidente, si è reso responsabile di una vistosa “sgrammaticatura”, dettando riga per riga la nota che i parlamentari leghisti della Vigilanza hanno poi dato alle agenzie: una immediatazione deida lui posti in CdA, che certo non aiuterà unsui contenuti.