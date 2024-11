Metropolitanmagazine.it - Femminicidio di Giulia Cecchettin, il pm chiede l’ergastolo per Filippo Turetta

Il pubblico ministero di Venezia, Andrea Petroni, ha chiesto la condanna alper, presente in aula, al termine della requisitoria del processo per ildi, l’ex fidanzata uccisa un anno fa. Il pm ha chiesto il riconoscimento delle aggravanti della crudeltà e della premeditazione. In una memoria scritta, il pm ha ricostruito in due ore e mezza la cronologia dei fatti, ripercorrendo il giorno dell’omicidio die della fuga di. Ha poi posto l’accento sul fenomeno dello stalking che è sembrato esserci fin dagli inizi della relazione. «Le azioni della lista sono state attuate. Le azioni eseguite si sono susseguite tra il 7 e l’11 novembre con cadenza giornaliera. Non c’è alcuno scenario alternativo», ha detto Petroni davanti alla Corte d’assise di Venezia.