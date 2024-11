Dune | Prophecy episodio 2 Recap | Valya Harkonnen incontra il suo partner

Leggi su Cinefilos.it

il suoGli eventi della prima stagione di(la nostra recensione) si ripercuotono ancora nell’di questa settimana, “Two Wolves”. La morte simultanea e identica della Reverenda Madre Kasha (Jihae) e di Pruwet Richese (Charlie Hodson-Prior), a mezza galassia di distanza l’una dall’altra, ha scosso i piani della Sorellanza e della Madre Superiora(Emily Watson), mettendo a nudo fragilità che hanno fatto di tutto per nascondere. In Salusa Secundus, l’imperatore Javicco Corrino (Mark Strong) e l’imperatrice Natalya (Jodhi May) sembrano trovare la soluzione ai loro problemi quando il misterioso soldato Desmond Hart (Travis Fimmel) ammette casualmente di aver commesso questi omicidi – anche se nessuno sembra capire come o perché.