Carmen Di Pietro a Belve il seno che mi scoppiò in volo non era una bufala

Seconda puntata di, il programma cult Di Rai2 ideato e condotto Francesca Fagnani, prodotto da Fremantle: l’appuntamento è per martedì 26 novembre, in prima serata su Rai 2. Tra gli ospitiDiche svela un lato mai visto. Incalzata dalle domande di Fagnani, l’attrice risponde con sincerità, uscendo dal suo ‘storico’ personaggio, non senza attimi di tensione sugli esordi con i film erotici, sui vantaggi della pensione di reversibilità del defunto marito Sandro Paternostro, fino ai dubbi sulla famosa esplosione in aereo di una sua protesi alcon Fagnani che punge: “Dopo 20 anni possiamo finalmente dire che s’è inventata tutto?”.“Non era una. Miuna tetta in!”, risponde l’attrice. Nello studio di, emerge unaDidivertente e ironica che si dice: “fervente cattolica”.