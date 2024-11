Ilnapolista.it - Big Rom nonostante tutto alla fine i gol li fa e dà ragione a Conte

FALLI DA DIETRO(rubrica nata nel 2008. Le rubriche omonime nate successivamente sono imitazioni)COMMENTO13° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2024-25E’ un piacere rivedere Claudio Ranieri per la terza volta sulla panchina Sangue Oro.Il calcio italiano ha bisogno di gente onesta e capace come lui.Merita un in bocca al lupo sincero.Schiera una Roma coperta, Er Fettina.Praticamente tutti e undici in porta.Con la novità del Faraone a marcare Trinità.Che poi novità non è perché già ci aveva provato Capitan Futuro l’anno scorso.La partita per gli azzurri si fa rognosa.Da una parte una difesa affollata.Dall’altra un attacco a salve visto che la coppia Piedone-Trinità è – come al solito – opaca.All’intervallo più d’uno pronostica un “reti inviolate”.Ma nella ripresa Er Fettina è in vena di regali.