Ilgiorno.it - Appicca un incendio in cella. Il compagno 41enne è grave

Leggi su Ilgiorno.it

L’ennesimoto all’interno di unadel carcere Bassone di Como, sabato sera, ha ridotto in gravi condizioni un detenuto di 41 anni, ricoverato all’ospedale Sant’Anna a causa delle inalazioni del fumo. Adre il rogo, è stato ildi, nella quarta sezione della casa circondariale, per motivi banali. In pochi minuti l’intera sezione si è riempita di fumo, a partire dal bagno della, dove ha cercato riparo il quarantunenne nordafricano: quando sono arrivati soccorsi, era già privo di sensi. Gli agenti di polizia penitenziaria sono intervenuti per primi, in attesa di ulteriori soccorsi, facendo uscire una quarantina di detenuti, trasferiti nei cortili del passeggio per metterli al sicuro dalle inalazioni. Nel frattempo il perimetro esterno è stato cinturato da carabinieri e polizia, come previsto in caso di criticità, mentre arrivavano tre ambulanze con i medici e l’elisoccorso.