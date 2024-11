Lanazione.it - Una giornata per fermare l’odio. Il Palazzo della Provincia rosso e poi spettacoli, arte e dibattiti

Ililluminato diper dire no alla violenza contro le donne. Lo rimarrà fino a domani,internazionale per l’eliminazioneviolenza contro le donne, istituita dall’assemblea generale delle Nazioni Unite. Sarà illuminato in memoria delle tantissime donne che ogni giorno, in tutto il mondo, sono vittime dei propri padri, mariti, compagni. Ilcolore dell’amore,passione, che si trasforma in male è diventato il simbolo contro la violenza sulle donne. "Questa, - ricorda il presidente, Alessandro Polcri - diventa l’occasione per un cambiamento culturale, mettendo in campo ogni azione utile, affinchè la violenza non diventi normalità". Molte le iniziative organizzate anche per domani. L’organizzazione di volontariato Pronto Donna terrà la conferenza stampa per raccontare le attività del centro antiviolenzacon l’aggiornamento dei dati e delle caratteristiche del fenomeno nel nostro territorio.