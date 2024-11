Romadailynews.it - Traffico Roma del 24-11-2024 ore 15:30

Leggi su Romadailynews.it

Luceverdeveri trovati dalla redazione poco ilsulla principale rete viaria della capitale solo code a tratti lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare tra Ardeatina e doppia presa pure lavori su via del Foro Italico con riduzione di carreggiata tra via Salaria viale di Tor di Quinto nelle due direzioni frequente la formazione di rallentamenti e code e all’Olimpico alle 20:45 la Lazio ospite Bologna per la tredicesima giornata di Serie A previsto il consueto piano trasporti con divieti per la sosta nell’area del Foro Italico non si escludono difficoltà per ilsu via Flaminia della Vittoria sul lungotevere sulla tangenziale ricordiamo che in corso uno sciopero nazionale di 24 ore del personale del gruppo FS Trenitalia Trenitalia TPER e Trenord l’agitazione terminerà questa sera alle 21 pertanto i treni possono subire cancellazioni o variazioni ma per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sito