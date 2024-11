Spezia-Sudtirol oggi in tv | data orario diretta tv e streaming Serie B 2024 2025

Leggi su Sportface.it

Tutte le informazioni sulla, l’, latv e lodi, match dello stadio Alberto Picco valevole per la quattordicesima giornata del campionato italiano di. La compagine bianconera allenata da Luca D’Angelo, dopo i due successi consecutivi contro Modena e Juve Stabia, vuole calare il tris di vittorie in questa sfida per restare incollata alle dirette rivali per la promozioneinA., come seguire il matchLa squadra altoatesina, dal suo canto, è reduce da un solo punto conquistato nelle ultime cinque sfide e ha assolutamente bisogno di invertire la rotta per evitare di sprofondare in classifica. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 24 novembre alle ore 15:00; latelevisiva sarà affia Dazn, a cui sarà affidato anche il servizio di