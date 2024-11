Oasport.it - Speed skating, Italia incontenibile! Gli azzurri dominano il team pursuit a Nagano

Anche nella terza ed ultima giornata della prima tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 di, in corso a, in Giappone, l’porta a casa un successo: ilmaschile azzurro domina la gara e vince meritatamente e con ampio margine sulla concorrenza.Davide Ghiotto, Michele Malfatti ed Andrea Giovannini hanno dominato sull’ovale della M-Wave: sulla pista nipponica il terzettono è stato l’unico a scendere sotto il muro dei 3’40”, anche grazie ad una condotta di gara superlativa, con una gran progressione nella seconda metà della prova.Grazie al terzetto azzurro, campione del mondo in carica, dopo quasi 5 anni l’torna a vincere in Coppa del Mondo nella specialità: si tratta della terza affermazione, nonché del sedicesimo podio, il quarto consecutivo, considerando i tre della passata stagione sul circuito maggiore, con due secondi ed un terzo posto.