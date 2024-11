Anteprima24.it - Serie C, chiuso il 16esimo turno: Cerignola a -4 dalla vetta, Crotone al quarto posto

Tempo di lettura: 2 minutiCon la disputa delle ultime quattro gare è andato in archivio il sedicesimodi campionato con il torneo che si avvia a grandi passi verso il giro di boa. Il successo (3-1) delha permesso ai pugliesi di riconquistare il secondoa -4 dal Benevento. Prosegue la risalita delche ha superato 2-1 la Juventus Next Gen. Blitz del Foggia a Torre del Greco e del Sorrento a Messina con una rete di Don Bolsius nella ripresa. GIRONE C – 16esima giornataVenerdì, 22 Novembre 2024Picerno – Team Altamura 2-027’ e 73’ EnergeSabato, 23 Novembre 2024Avellino-Catania 2-240? D’Andrea, 48? e 82? Redan, 55? StoppaTaranto-Benevento 0-266? Starita, 75? TaliaTrapani-Latina 4-020? e 40? Lescano, 29? Bifulco, 86? SpiniCasertana – Giugliano 1-1Damian 22? (C), D’Agostino 90+2? (G)Potenza – Monopoli 0-1Grandolfo 53?Domenica, 24 Novembre 2024– Juventus Next Gen 2-1Puczka 22? AU (C), Oviszach 41? (C), Guerra 53? (J)Messina-Sorrento 0-158? Don BolsiusAudace-Cavese 3-113? e 33? Jallow (AC), 68? Peretti (C), 90’+4 Salvemini (AC)Turris-Foggia 1-211? Castellano (T), 16? e 44? Millico (F)Classifica: Benevento 33,29, Monopoli 28, Avellino 25, Picerno 25, Potenza 25,25, Trapani 24, Catania 24 (-1), Giugliano 24, Sorrento 24, Cavese 20, Team Altamura 19, Foggia 17, Casertana 16, Latina 14, Messina 13, Turris 10 (-5), Juventus Next Gen 7, Taranto 3 (-10).