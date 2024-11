Gqitalia.it - Proviamo a essere tutti in forma come Tony Effe

Il 2024 è stato l’anno di. Ha riempito i nostri social, le nostre chat Whatsapp, le nostre playlist su Spotify. Ci ha fatto ballare ed esaltare, ci ha incuriosito con le sue trovate, ci ha dato ampio materiale giornalistico con il dissing con Fedez. È stato anche l’anno in cui abbiamo provato a, a imitare il suo drip: la sua confidence, il suo stile, il suo modo di vestire. E poi,si tiene in: un aspetto centrale nell’identikit dell’artista romano, qualcosa che fa parte del suo Dna, del suo modo di.L’allenamento diPer il rapper la palestra è quasi una religione, un modo di vivere che fa parte del suo quotidiano: «È il 50 per cento della mia vita», ha detto. La sua routine giornaliera prevede sveglia con comodo, mattinata in palestra, quindi pranzo e poi lavoro in studio: quelle ore di workout sono fondamentali per lui, perché,sottolinea, gli danno la giusta carica.