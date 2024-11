Mistermovie.it - Mister Movie | Idris Elba nel cast di Masters of the Universe: tutto quello che sappiamo

Leggi su Mistermovie.it

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia., celebre per i suoi ruoli in Luther e The Suicide Squad, si unisce aldel film live-action diof the. L’attore britannico interpreterà Duncan, noto come Man-At-Arms, nell’attesissimo progetto diretto da Travis Knight (Bumblebee). Ecco tutti i dettagli finora trapelati.Unstellare per riportare Eternia sul grande schermoIldel nuovoof thepromette di essere un vero evento. Oltre anel ruolo di Man-At-Arms, Nicholas Galitzine (Red, White & Royal Blue) vestirà i panni dell’iconico He-Man, Camila Mendes (Riverdale) sarà Teela, mentre Alison Brie (GLOW) darà vita alla malvagia Evil-Lyn.Il progetto segna un importante ritorno della saga al cinema dopo decenni di adattamenti televisivi e cinematografici.