Terzotemponapoli.com - Le pagelle di Napoli-Roma

Leggi su Terzotemponapoli.com

La pagella delMERET 6: Solo un tiro dalla distanza. Giornata di riposo. Rischia solo sul palo, ma non avrebbe potuto fare nulla.DI LORENZO 7,5: Stasera grandissima prestazione del capitano condita da due grandi assist: nel primo Kvara fallisce una semplice occasione, nel secondo Lukaku segna e dà la vittoria agli azzurri.RRAHMANI 6,5: Molto attento nel fermare tutte le azioni offensive dei giallorossi. Di testa è insuperabile.BUONGIORNO 6,5: Altra grande prova del centrale. Vince tutti i duelli difensivi.OLIVERA 6,5: Buona partita soprattutto nel primo tempo quando gioca a tutto campo mettendo in difficoltà la fase difensiva della.LOBOTKA 7: Solito geniale metronomo della squadra. A Milano sarebbero servite le sue geometrie.ANGUISSA 6,5: Gran primo tempo soprattutto in fase di interdizione, ma deve migliorare nei passaggi e negli inserimenti offensivi.