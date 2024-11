Sport.quotidiano.net - Lazio-Bologna 3-0: Gigot, Zaccagni e Dele-Bashiru mettono al tappeto i felsinei

FILIPPO MONETTI Roma 24 novembre 2024 - Lanon si ferma più e continua a volare nelle zone di vertice della classifica, come fa Olympia nei cieli romani. All'Olimpico i capitolini superano con un fin troppo severo 3-0 il generosodi Italiano, le cui chance di vittoria sono state però pesantemente ridotte dall'espulsione davvero ingenua di Pobega al 35' per doppia ammonizione. I tre punti perai biancocelesti di mantenere il ritmo delle prime e restare agganciate al nutrito gruppo a un punto di distanza dal Napoli. Si apre ulteriormente invece la forbice tra ie le zone che al momento assegnano posizioni valevole per l'Europa. Primo tempo Per la sfida contro il, Baroni conferma per dieci undicesimi la formazione ipotizzata alla vigilia. Davanti a Provedel la linea a quattro è composta da Gila e Romagnoli centrali, Lazzari a destra e Pellegrini a sinistra.