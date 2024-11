Ilrestodelcarlino.it - La Samb vuole consolidare il primato. I rossoblù a Sora per l’ennesimo blitz

Lacerca ala vittoria perile per tentare la fuga. Eusepi e compagni al Tomei puntano ad un nuovo successo esterno. L’ultimo risale allo scorso 27 ottobre quando isi imposero per 4-0 ad Isernia che proprio la domenica precedente era andata a violare il campo del. Palladini dovrà fare a meno di Baldassi, Paolini e Pezzola infortunati ma potrà contare su Alessandro Zoboletti tesserato da un paio di giorni. Il classe 2005 partirà dalla panchina a meno che Chiatante non sia completamente recuperato. Per il resto la formazione sarà la stessa di quella che domenica scorsa ha superato la Vigor Senigallia al Riviera. Con Orsini tra i pali, la linea difensiva sarà composta da Chiatante Zini, Gennari ed Orfano. A centrocampo ecco il tandem Candellori e Guadalupi con Battista, Lonardo e Kerjota a ridosso di Eusepi.