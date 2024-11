Lanazione.it - Joseph e bros. Tre anime chiuse in una cella

Leggi su Lanazione.it

EMPOLI Prosegue al Teatro Shalom di Empoli il programma della nuova stagione di prosa. Oggi alle 17.15, infatti, il palco di via Busoni accoglierà "", uno spettacolo di Alessandro Berti tratto dal testo "Giuseppe e i suoi fratelli" di Ignazio De Francesco. In scena lo stesso Alessandro Berti, Savì Manna e Francesco Maruccia. Si tratta di una produzione Casavuota incentrata su tre uomini che dividono unaminuscola in un carcere italiano: un vecchio siciliano ex sicario di mafia, un giovane magrebino incastrato per droga e un uomo di mezz’età, forse ebreo, misterioso e colto, in galera per un raptus. Scritto di prima mano da un esperto di carcere e Medio Oriente, Ignazio De Francesco, adattato alla scena da Alessandro Berti, al terzo capitolo del sodalizio trai due dopo "Leila della Tempesta" e "Simeone e Samir", questo "" spariglia le carte degli stereotipi, squarcia il velo dell’oggi per parlare di antiche fraternità mediorientali, di fedi e identità problematiche, di responsabilità da prendersi, come soggetti, di doveri di verità storica.