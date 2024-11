Ilrestodelcarlino.it - “Io, palpeggiata con la forza da due uomini”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Porto Sant’Elpidio (Fermo), 24 novembre 2024 – Dovranno essere chiariti i contorni di un episodio che, così come ricostruito in prima battuta, appare piuttosto inquietante, soprattutto considerando che è accaduto a ridosso della Giornata contro la violenza sulle donne. Un episodio che vede come protagonista una ragazzina di 16 anni, ospite di una comunità di accoglienza per minori del posto, la quale avrebbe riferito di essere stata vittima di un palpeggiamento indesiderato da parte di due soggetti che l’avevano fermata mentre stava camminando lungo la strada, nella serata di venerdì. Un palpeggiamento che, per la legge, viene classificato come violenza sessuale. Secondo una prima ricostruzione, che dovrà essere accertata, l’altra sera, la ragazzina si sarebbe allontanata dalla comunità a piedi e, mentre camminava lungo la strada principale, sarebbe stata affiancata da un’auto scura, a bordo della quale c’erano due