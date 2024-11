Il tutore Salah allunga il divario in alto

Leggi su Justcalcio.com

2024-11-24 18:09:11 Ecco quanto riportato poco fa:Il Liverpool di Arne Slot ha consolidato il proprio vantaggio in testa alla classifica battendo il Southampton 3-2 sulla costa meridionale.Il Liverpool ha ottenuto l’inizio che voleva quando ha colto il Southampton in possesso palla dalla propria area di rigore.Un passaggio lento ha visto la palla atterrare ai piedi di Dominik Szoboszlai, che ha arricciato la palla nell’angolo ina sinistra, con la palla che baciava il palo mentre entrava.Ma gli ospiti hanno reagito con Adam Armstrong, che ha seguito il suo calcio di rigore per pareggiare dopo che Andy Robertson era stato penalizzato in modo controverso, con la sfida che sembrava fuori area.Poi i Saints hanno sbalordito la capolista ottenendo il raddoppio con Mateus Fernandes, che ha concluso con disinvoltura nell’angolo in basso a sinistra per il 2-1.