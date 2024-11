361magazine.com - Grande Fratello, Clayton eliminato: fa una rivelazione

Leggi su 361magazine.com

Norcross è statodal reality show. L’attore torna sui social, le prime parole ed unaNorcross è entrato a far parte del cast dei concorrenti della nuova edizione un mese fa. Il noto attore di “Beautiful” ieri sera nel corso della nuova puntata del reality show ha dovuto abbandonare la Casa più spiata d’Italia battuto al televoto.Leggi anche Le Iene, le anticipazioni di domenica 24 novembreLe prime parole dell’attore condivide dallo staff sui socialIl gieffino nelle ultime ore ha lasciato definitivamente la Casa più spiata d’Italia. Lo staff dell’attore ha condiviso sul suo profilo ufficiale Instagram le prime parole riportate da: “Grazie a tutti. Thank you all.vi ringrazia e vi abbraccia tutti per l’immenso supporto e affetto che ha ricevuto in tutto questo tempo”.