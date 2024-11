Sport.quotidiano.net - F1 Las Vegas, le pagelle di Leo Turrini: Verstappen con lode

Las, 24 novembre 2024 – Quarto titolo mondiale per Maxche si piazza quinto nel gran premio di Las, davanti al suo inseguitore Lando Norris. Basta per laurearsi campione del mondo di Formula 1 con due gare di anticipo. In pista vince Russell che taglia il traguardo davanti al compagno di scuderia Hamilton. Terzo gradino del podio per Carlos Sainz, seguito dall’altra Ferrari di Charles Leclerc. Ledi Leo10 eFirma il poker iridato con una prestazione al solito intelligente. Gestisce, evita il benché minimo rischio, nel finale lascia passare le Ferrari. Nella storia ormai ha davanti soltanto Fangio (5), Schumi ed Hamilton (7). Si presume non gli mancheranno le occasioni per cercare di andarli a prendere. Perché il fenomeno ha ancora fame.