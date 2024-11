F1 GP Las Vegas 2024 Wolff | Bello fare doppietta la Mercedes oggi ha dominato

Leggi su Sportface.it

“Ètornare aunae sono contento di come ci siamo arrivati ??perché abbiamola gara. Ci sono giri in cui siamo stati due secondi più veloci, siamo andati davvero bene”. Lo ha detto il team principal della, Toto, al termine della gara del GP di Las, dove laa sorpresa ha realizzato lacon Russell davanti a Hamilton. In Nevada Max Verstappen ha vinto il campionato piloti: “È molto forte, merita il campionato. È un grande campione, ha vinto il titolo nella prima parte dell’anno ed è riuscito a gestirlo bene”, ha spiegato l’austriaco. F1 GP Las: “, laha” SportFace.