Spazionapoli.it - Effetto McTominay, clima da brividi a Napoli: tifosi scozzesi scatenati — VIDEO

Leggi su Spazionapoli.it

Scottci ha messo davvero poco tempo a prendersi tutto l’entusiasmo die non solo: a dimostrarlo sono le immagini deipresenti quest’oggi in città.A pochissimi minuti dal fischio d’inizio della sfida contro la Roma, al’entusiasmo è altissimo: nel mirino c’è la possibilità di poter dare un segnale importante a tutta la Serie A, dopo che Inter e Atalanta si sono riprese, seppur momentaneamente, la vetta della classifica. Antonio Conte è pronto a ricominciare e lo farà con gli ormai soliti noti: la formazione che si vedrà in campo dal primo minuto contro i giallorossi sarà pressoché identica a quella cosiddetta ideale, con il ritorno in campo da titolare di Stanislav Lobotka. Il centrocampista slovacco occuperà la linea insieme a Frank Zambo Anguissa e Scott