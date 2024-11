Napolipiu.com - “È tutto studiato”: Di Lorenzo svela a DAZN la verità sul gol alla Roma

Leggi su Napolipiu.com

Il capitano racconta il lavoro tattico dietro l’assist vincente. Poi la dedica al popolo napoletano.Il retroscena del gol che ha steso laarriva direttamente dalle parole di Giovanni Di. Il capitano del Napoli, ai microfoni di, hato il segreto dell’azione vincente: “Proviamo questa ptra portiere e difensore in allenamento”, confermando il minuzioso lavoro tattico di Conte.Non solo tattica nelle parole del numero 22 azzurro: “Al di là della classifica è una vittoria importante. Siamo ripartiti con un nuovo progetto e stiamo facendo bene, ma dobbiamo continuare così”.Il pensiero va poi ai tifosi, con parole che arrivano dritte al cuore: “La passione a Napoli c’è sempre stata, anche l’anno scorso in una stagione brutta per tutti. Questa gente ama questa maglia, dico sempre che l’umore della città dipende dalle vittorie della squadra”.