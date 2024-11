Quotidiano.net - Confcooperative. La forza del lavoro: "Donne indipendenti per essere più libere"

"La violenza contro lesi contrasta costruendo una cultura diffusa della parità di genere, che deve avere come veicoli principali le scuole e le imprese". A dirlo è Fabrizia Fagnoni, presidente della Commissione regionale DirigentiCooperatrici, la rete che incentiva e rafla presenza femminile all’interno di, in vista della Giornata internazionale contro la violenza sulle, in programma domani. "Nel corso degli ultimi mesiToscana ha aderito alle iniziative promosse in molte città, frutto di una nostra presenza capillare. Con le altre associazioni, inoltre, abbiamo organizzato momenti informativi sul rapporto vita-, anche presentando le misure che la Regione sta predisponendo. Abbiamo discusso di buone prassi, di come fare rete per tracciare insieme le prospettive future".