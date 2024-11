Case, nelle città universitarie prezzi ancora in salita

Leggi su Ildenaro.it

Uno studio prende in considerazione idi affitto, dal 2022 a oggi, di 24italiane riconosciute come principali poli universitari: Roma, Milano, Torino, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Chieti, Ferrara, Firenze, Genova, L’Aquila, Messina, Napoli, Padova, Parma, Pavia, Perugia, Pisa, Salerno, Siena, Trieste, Venezia e Verona. Di duein particolare – Milano e Roma – è stata fatta un’ulteriore analisi relativa ai quartieri sedi delle università. San Paolo, per esempio, è il quartiere universitario di Roma dove idegli affitti sono aumentati di più negli ultimi due anni rispetto alla media deial metro quadro, segnando un +8% (+29% su una media generale del +21%). A Milano, invece, è Bovisa la zona dove idelle locazioni nello stesso periodo sono cresciuti del +27% su una media cittadina che supera di poco il +21%.