.com - Calcio Serie D / Vigor Senigallia-l’Aquila, un pari che può starci (1-1)

Leggi su .com

Un tempo per parte e Ferrara risponde a Banegas, 24 Novembre 2024 – Un tempo e un gol a testa. Tratermina in perfettatà. Punteggio di 1-1, maturato dopo il momentaneo svantaggio dei locali e l’ingresso in campo di Ferrara, bravo a spaccare la contesa e a realizzare la rete valsa un punto ai rossoblu.La gara parte conche preme nella metà campo della. Alcune occasioni potenziali, ma nessun pericolo per Roberto. Merito anche di un reparto difensivo che chiude bene sulle proposte abruzzesi.Il primo vero rischio capita alla mezz’ora di gioco con Banegas che dal limite, dopo una bella azione, cerca il piazzato con il mancino, deviato in angolo. Pochi minuti dopo, Banegas non perdona: incursione centrale degli ospiti, sponda di Belloni, sinistro al volo di Banegas che termina in rete e vale l’1-0.